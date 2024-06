Air Products inaugure l’appel d’offres de TotalEnergies dans l’hydrogène

TotalEnergies et le géant américain des gaz industriels Air Products ont signé ce matin un contrat d’approvisionnement en hydrogène d’origine renouvelable. C’est le premier accord concrétisant l’appel d’offres lancé par le français en septembre 2023 sur un volume inédit : 500 000 tonnes annuelles à partir de 2030, pour lesquelles il a reçu une cinquantaine d’offres considérées comme crédibles.

La compagnie pétrolière et gazière cherche à remplacer l’hydrogène fossile utilisé dans ses raffineries, dans le cadre de l’objectif global de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre générés par l’exploitation pétrolière et gazière d’ici 2030, et par rapport à 2015. Pour sa part, Air Products, l’un des trois acteurs mondiaux des gaz industriels avec l’allemand Linde et Air Liquide, s’engage à fournir ...