Technip Energies avance dans l’éolien flottant américain

Source : Technip Energies

Technip Energies et son flotteur Ino15 figurent parmi les cinq lauréats de la deuxième phase du concours Flowin (Floating Offshore Wind ReadIness), lancé par le ministère américain de l’Energie (Department of Energy-DOE). L’entreprise française obtient un soutien de 450 000 $ et la possibilité d’utiliser ...