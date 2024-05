RTE passe une grosse commande de sous-stations électriques en mer

Les sous-stations électriques pour les parcs éoliens en mer tricolores sont bel et bien devenues un enjeu industriel. À Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) aujourd’hui, à l’occasion de la présentation de celle fabriquée par les Chantiers de l’Atlantique pour le parc éolien marin d’Ocean Winds (Engie-EDPR), en construction au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier, RTE a signé un contrat de 4,5 Mds€ avec les Chantiers de l’Atlantique et Hitachi Energy. Les industriels français et japonais fourniront ...

