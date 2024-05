Q Energy construit 74 MW solaires flottants en Haute-Marne

@Q Energy

Elle sera la plus importante centrale solaire flottante en France et sans doute en Europe pour le moment, jusqu’à plus ample informé : 74,3 MW sont en construction par Q Energy près de Perthes en Haute-Marne dans d’anciennes carrières de granulats appartenant aux Établissements Blandin qui y conservent un centre d’exploitation. Un quart des 130 000 panneaux photovoltaïques ont été posés, sur des flotteurs de Ciel et Terre construits en France, tout le lot électrique restant à faire. La mise en service est programmée pour ...