L’Etat cherche à coordonner les usages du bois

Attentes sociétales “toujours plus nombreuses”, hausse de la demande, limites “physiques et biologiques”… Le débat sur la disponibilité de la ressource en bois, pour des usages aussi variés que l’énergie, le bâtiment et l’ameublement, est loin d’être clos.

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) affiche sa prudence. Il a ...