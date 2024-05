Le fonds forêts de TimeToAct Capital vise 30 M€ pour son premier bouclage

Un objectif de 100 M€ et un premier bouclage anticipé à 30 M€ en fin d’année pour le fonds d’investissement dans le reboisement en France lancé par TimeToAct Capital Europe. Cette société de gestion, créée il y a un an par Damien Ricordeau, fondateur du cabinet de conseil Finergreen, et Frédéric Payet, espère contribuer au repeuplement de 13 000 hectares en cinq ans sur le territoire. Pour le moment, 200 ont été plantés et 800 sont anticipés pour 2024, sur des parcelles en friches de 3 à 10 hectares dans l’Ouest et le Sud-Ouest. TimeToAct Capital Europe compte notamment replanter dans les vignobles abandonnés et ...

