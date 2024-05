Hydrogène : la filière électrolyse dans l’impasse ?

©Marcus Millo via Canva.com

La filière électrolyse navigue entre inquiétudes et incompréhension. Depuis que circule le projet d’arrêté du gouvernement définissant l’hydrogène renouvelable et bas carbone, la filière s’interroge sur la place accordée au vaporéformage du méthane associé au captage-stockage du CO2. Visiblement envisagée par l’Etat, sa reconnaissance comme hydrogène bas carbone “va tuer l’hydrogène vert”, s’étrangle un acteur de la filière interrogé par GreenUnivers. Un autre y voit plus largement la mort de la filière électrolytique dans son ensemble.

Pas la tendance mondiale

Plusieurs développeurs d’énergies renouvelables ...