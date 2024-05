Eolien flottant : le gagnant en Bretagne s’estime “solide sur ses pieds”

Source : Unsplash

Fort d’un montant initial de 50 M€ de garanties financières déposées, Aldrik De Fombelle, directeur du projet Pennavel lauréat de l’appel d’offres éolien flottant en Bretagne, affiche haut et fort sa confiance. Le prix de 86,45 €/MWh a fait beaucoup réagir au sein de la filière, vu la nouveauté de la technologie et la décote significative par rapport au prix plafond de 140 €/MWh, mais il assure que le duo Elicio-BayWa r.e. est “solide sur ses pieds” après des “discussions détaillées et approfondies” avec ses fournisseurs.

Au total, l’investissement nécessaire ...