Eiffage et Entech s’associent dans le stockage

Convaincues que le stockage électrique stationnaire de forte capacité va décoller en France, Eiffage Energie Systèmes et Entech créent une co-entreprise détenue respectivement à 60% et 40%. La filiale énergétique du groupe de construction et le spécialiste indépendant du stockage basé à Quimper veulent mettre en commun leurs points forts.

Côté Eiffage, la solidité financière et l’expérience dans la construction de puissantes centrales d’énergie renouvelables, souvent connectés au réseau de transport. Versant Entech, ...