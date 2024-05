Chez Valorem, des PPA éoliens pour construire plus vite

Valorem conclut son troisième contrat de vente de gré à gré dans l’électricité éolienne cette année, après deux premiers signés en janvier avec Les Mousquetaires. Le client est cette fois la SNCF, acheteur de 93 GWh par an. Le plus gros volume à ce jour pour Valorem et le cinquième corporate PPA* au total pour le groupe, indique Bertrand Guidez, directeur général adjoint du développeur-producteur basé à Bègles (Gironde).

Tarif de vente amélioré

Devant entrer en service cette année près de Cheniers (Marne), le parc composé de 8 éoliennes de 4,5 MW correspond à ...