Arkolia densifie son offre et se réorganise

Performance commerciale, nouvelle organisation, innovations dans plusieurs registres : Arkolia affiche un bon exercice 2023 et un agenda chargé en 2024. Toujours engagé dans un processus de cession avec des offres non engageantes attendues ce mois-ci, le développeur et exploitant surtout photovoltaïque mais aussi éolien et biogaz voit son chiffre d’affaires friser les 200 M€ en 2023 contre 130 M€ en 2022 ; il vise plus de 230 M€ cette année.

Lors d’un point la semaine dernière sur la stratégie, Jean-Sébastien Bessière, fondateur avec Laurent Bonhomme décédé en 2021, a indiqué que ...