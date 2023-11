Réseaux électriques, H2, CO2 : 166 projets d’intérêt commun choisis par Bruxelles

Les résultats sont tombés aujourd’hui et dans les délais prévus. Pour contribuer à améliorer et densifier les réseaux électriques du continent et faire émerger les premières infrastructures pour transporter l’hydrogène ou le CO2, la Commission européenne vient d’attribuer la qualité de « Projet d’intérêt commun » à 166 initiatives, sur les 179 étudiées depuis janvier. La moitié (85) sont électriques (lignes, connexions de parcs éoliens en mer, réseaux intelligents ) et comprennent, par exemple, les connexions pour les quatre parcs éoliens en mer flottants de Bretagne Sud, Atlantique Sud et en Méditerranée.

Accès facilité aux financements

Quelque 65 projets sont consacrés à l’hydrogène et aux électrolyseurs. En France, ...