Thierry Vergnaud, coprésident de France Agrivoltaïsme

De nouveau du changement à la tête de France Agrivoltaïsme, cette association présidée et créée il y a deux ans par Antoine Nogier, l’un des pionniers du rapprochement entre production agricole et photovoltaïque.

En novembre dernier, France Agrivoltaïsme avait modifié ses statuts pour donner plus d’importance aux représentants des agriculteurs. Un changement matérialisé par la création d’une coprésidence et la nomination quelques mois plus tard d’Olivier Dauger, agriculteur, administrateur de la FNSEA en charge des sujets climat, énergies et carbone et aussi co-président de France Gaz Renouvelables.

Nouvelle évolution il y a dix jours avec l’arrivée de Thierry Vergnaud à l’autre coprésidence, en succession d’Antoine Nogier. Chez Iberdrola France, ...