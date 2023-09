Des mouvements à la DGEC, au SGPE, à l’Ademe

Hôtel de Roquelaure © Pline, Wikimedia Commons

Plusieurs nominations et changements au sein de la DGEC* sont signalés par une décision parue le 2 septembre au Journal officiel. Elle confirme la nomination de Diane Simiu en tant que directrice du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air. Olivier David, auparavant chef du service du climat et de l’efficacité énergétique, est nommé conseiller de la nouvelle directrice générale de l’énergie et du climat nommée en juillet, Sophie Mourlon qui a succédé à Laurent Michel.

Nicolas Clausset, sous-directeur ...