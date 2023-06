(c) – Jacopo Landi

Valorem, Elicio et H2air lancent une campagne de financement participatif sur Lendosphere pour un parc éolien développé à six mains dans les Hauts-de-France. Etalé sur quatre communes voisines, la Vallée-au-Blé, Haution, Laigny et Voulpaix, il sera composé de 13 éoliennes de 180 mètres de haut, pour une puissance de 41,1 MW. Désormais purgé de recours, ...