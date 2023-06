Rénovation globale : l’écrêtement des CEE se confirme

C’est la nouvelle mesure envisagée par le gouvernement pour lutter contre les fraudes dans la rénovation énergétique des logements : modifier les fiches et Coups de pouce sur la rénovation globale du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Le projet d’arrêté concerné était à l’ordre du jour de la réunion du 1er juin du Conseil supérieur de l’énergie (CSE). A l’issue des discussions, ...

peu d’évolutions sont à attendre par rapport à la version du texte jusqu’ici prévue. Mais le gouvernement se dit tout de même ouvert à des discussions sur le calendrier de mise en œuvre.

Ecrêtement à venir

Pour rappel, la mesure phare de cette révision consiste à écrêter les primes, c’est-à-dire à limiter les aides accordées par chantier et par mètre carré. Cet écrêtement devrait bel et bien être mis en place. D’après un acteur du secteur sollicité par GreenUnivers, les seuils envisagés ne devraient pas pénaliser les prestataires travaillant correctement. L’entrée en application est censée dépendre de deux dates : le début des travaux et le dépôt de la demande de CEE. Pour la première, la révision devrait concerner les opérations engagées à compter du 1er juillet prochain. Pour la seconde – 1er janvier 2024 ? 1er juillet 2024 ? – des discussions pourraient encore avoir lieu.

Les travaux de rénovation globale font partie des opérations identifiées comme « à risque » en raison de leur « essor soudain en 2021 » du fait de la mise en place de Coups de pouce et de la technicité particulière qu’ils requièrent, indique la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) dans son rapport annuel sur les CEE pour 2022, publié hier et consultable ci-dessous. Le Pôle national des CEE (PNCEE) a lancé des contrôles l’an dernier « sur plus de 1 200 opérations, représentant près de 6,3 TWh cumac et prononcé des sanctions à hauteur de 100 GWh cumac annulés et de 53 000€ d’amendes », détaille la DGEC.

Meilleure appréciation des travaux

Au-delà des chiffres, l’administration confirme ses orientations pour les contrôles en 2023. Les priorités resteront les opérations portant sur l’isolation, la rénovation globale, le calorifugeage de réseaux et l’industrie, ainsi qu’un accent particulier sur les installations de pompes à chaleur et chaudières biomasse. Dans son rapport annuel, la DGEC se félicite des résultats des nouvelles modalités de contrôle mises en place, constatant une forte diminution des « faux travaux » et plus généralement une meilleure appréciation de la qualité des travaux.

L’administration se satisfait aussi du rehaussement de l’obligation pour la cinquième période en cours d’année : « une remontée des prix est ainsi observée depuis le mois d’octobre mettant en évidence la réactivité et l’adaptation des acteurs du dispositif au signal lié à l’obligation ». D’après ses dernières données, valant pour mai 2023, la place de marché C2E Market donne d’ailleurs à ce propos un prix spot de 7,39€/MW cumac pour les CEE classiques et de 7,59€/MWh cumac pour les CEE précarité.

[/restrict-content]