Rénovation énergétique : le plan logement déçoit

La réaction des professionnels du bâtiment est vive et ne s’est pas faite attendre. « Ne rien prévoir en soutien des travaux de rénovation énergétique, après avoir annoncé qu’il faudrait investir 48 Mds€ de plus par an pour répondre aux objectifs, c’est aller droit dans le mur », assènent ce 5 juin sept organisations professionnelles du secteur*. Elles commentent les annonces très attendues de la Première ministre, Elisabeth Borne, sur les conclusions du volet « logement » du Conseil national de la refondation (CNR).

« De moins en moins de travaux »

Au-delà de ...