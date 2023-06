L’offre de Crédit Agricole Transitions & Energies bientôt dévoilée

@ Crédit Agricole CIB

Le Crédit Agricole présentera en détail dans quelques semaines, au plus tard à la rentrée, son nouveau métier d’accélérateur de la transition énergétique. Déjà leader du financement de projets dans ce secteur et investisseur en direct via ses fonds dédiés, ses caisses régionales et ses filiales d’assurance, la banque veut aller plus loin avec Crédit Agricole Transitions & Energies, en « équipant tous ses clients, des grandes entreprises internationales aux ménages les plus modestes, en produits et services utilisant des énergies vertes », signalait un communiqué du groupe sur sa stratégie dans l’énergie en décembre 2022.

Cette nouvelle filiale nationale, ...