Le Crédit Agricole entre au capital du développeur d’énergies renouvelables EH². Plus exactement, ses caisses Crédit Agricole Centre Est et Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ont investi 6 M€, via leurs fonds dédiées à la transition énergétique CACE’EN et CASRA Energie Renouvelable. Ils rejoignent comme actionnaires les deux cofondateurs Julien Chaumont et Mathieu Van Haesebroeck. Avec ces nouveaux moyens, EH² va ...