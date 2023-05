Réseaux et concurrence : le mélange des genres épinglé par la CRE

« Peut mieux faire ». Telle est l’impression que laisse le comportement des gestionnaires de réseau électriques et gaziers dans leurs activités concurrentielles. Il est analysé de près dans le nouveau rapport que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) leur consacre, de même qu’au respect de l’indépendance vis-à-vis des maisons mères. Sur ce point, le régulateur estime que des progrès ont été effectués dans la neutralité « opérationnelle », notamment entre EDF et Enedis ou Engie et GRDF mais il formule quand même des reproches.

« En matière de ressources humaines, plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution, dont Enedis et GRDF, continuent, malgré les demandes répétées de la CRE, de distribuer des actions de la maison-mère à leurs dirigeants, de leur donner accès ...