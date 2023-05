Mon Courtier Energie tente la Bourse

Les factures d’énergie ne sont plus une préoccupation secondaire pour les consommateurs. Spécialiste du marché des entreprises, l’intermédiaire et comparateur Mon Courtier Energie s’estime promis à un bel avenir. « Nous allons surfer sur la vague pendant longtemps », assure Charlie Evrard, son PDG et fondateur. Quant à la montée en puissance des fournisseurs alternatifs, celle-ci serait loin d’être finie : elle a surmonté la crise de 2022 et survivra aussi au probable sevrage en 2025 de quotas d’électricité nucléaire bon marché, estime le dirigeant. Cette confiance motive le courtier basé à Bordeaux à entrer en Bourse pour solliciter au moins 7 M€ et ...