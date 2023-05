Les EnR contribuent plus fortement aux résultats d’Engie

Engie dispose de plus de 1 GW de projets de stockage d’énergie par batterie a annoncé le groupe lors d’un point sur ses résultats au premier trimestre. Acquis l’année dernière, ils sont considérés comme « des actifs clés pour soutenir la transition énergétique et garantir la flexibilité du système énergétique » selon le communiqué. Ils se situent surtout aux États-Unis, un peu au Chili et en Australie.

Côté capacités de production d’électricité renouvelable, l’énergéticien français a ajouté 400 MW, dont 200 MW au Pérou et 100 MW ...