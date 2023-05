(c) – Photographic Services, Shell International Limited.

Rien ne va plus entre Shell et l’éolien en mer français. Après avoir abandonné le projet pilote au large de l’île de Groix et ne pas avoir déposé d’offre dans la compétition pour le parc posé en Normandie, l’énergéticien anglo-néerlandais préparerait la vente du développeur Eolfi, rapporte Bloomberg. Shell a acquis l’entreprise française en 2019, notamment pour se positionner sur le marché de l’éolien flottant hexagonal.

Marché très compétitif

Cela fait planer le doute sur ...