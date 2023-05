Une vingtaine de collectivités ont répondu présent à l’appel à projets consacré à l’effacement de consommation électrique lancé en décembre par le gros programme Actee2 porté par la FNCCR*. Parmi elles, des petites communes et communautés de communes et des grandes comme Lille, Lyon ou La Rochelle, des syndicats d’énergie tels que celui de la Loire et du Calvados. Comme l’explique ...