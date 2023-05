BW Ideol se prépare aux éoliennes flottantes géantes

(Crédit : BW Ideol)

Un projet de recherche et développement mené par BW Ideol sera soutenu à hauteur de 5,7 M€ par l’Ademe pour étudier les performances de plusieurs briques technologiques sur l’éolienne Floatgen. Appelé Velella, ce projet réunit, en plus du flottoriste de La Ciotat, les écoles d’ingénieurs Centrale Nantes et ENSTA Bretagne, la nouvelle Fondation Open-C, l’institut Ifremer et IVM Technologies, entreprise spécialisée dans la modélisation 3D pour l’inspection des infrastructures sous-marines.

Matériaux et ancrage

Le projet Velella a été sélectionné ...