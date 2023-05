Biogaz : TiLT, proche du closing, investit dans Deltalys

TiLT Capital Partners, société du groupe Siparex, entre avec Swen Capital Partners en position minoritaire au capital de Deltalys, entreprise spécialisée dans le filtration du biogaz, via une levée de fonds de 10 M€. Ils rejoignent l’équipe de management et des investisseurs historiques. L’essentiel de la somme est apporté par TiLT. « Il y a 80% de fonds propres pour financer principalement une augmentation de capital et une reprise partielle de titres aux actionnaires historiques, ainsi que 20% d’obligations convertibles », précise Nicolas Lepareur, associé et cofondateur de TiLT Capital Partners.

L’objectif de TiLT bientôt atteint

Il s’agit du quatrième investissement ...