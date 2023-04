RepowerEU dope les budgets de MaPrime Rénov’ et du PIEEC H2

(c) Pixabay

Des moyens supplémentaires pour la décarbonation en France en provenance de RepowerEU, la réponse européenne de 20 Mds€ au sevrage de gaz russe et aux tensions dans l’énergie. Soit 2,8 Mds€ affectés d’une part à la rénovation énergétique des bâtiments privés – plus de la moitié de la subvention – et publics et de l’autre à l’industrie et aux transports. L’enveloppe rejoint le Plan national de relance et de résilience de 2021 hérité de France Relance qui répondait à la crise Covid. Il est ciblé pour 50% vers la transition en faveur du climat et à 25% vers le numérique.

Coté industrie, RepowerEU va soutenir cinq projets du PIIEC ...