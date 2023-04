Jérôme Delmas – Source : Swen Capital Partners

Créé en 2008 comme business unit du groupe de gestion d’actifs Ofi Invest pour investir dans le non côté, Swen Capital Partners (Swen) est devenu une filiale en 2015 suite à un apport partiel d’actifs de la part d’Ofi Invest et du Crédit Mutuel Arkéa. Il gère aujourd’hui autour de 8 Mds€, avec une équipe provenant en grande partie de Ofi Invest. « L’objectif était de bâtir une plateforme d’investissement et services avec comme colonne vertébrale l’ESG et l’impact », détaille Jérôme Delmas, cofondateur et directeur général.

Douze personnes composent le comex de Swen, ...