Ondine et Virgile Suavet

Fondateurs en 2014 de MyLight Systems, Ondine et Virgile Suavet, sœur et frère, surfent désormais sur la déferlante de l’autoconsommation photovoltaïque, pour le marché grand public et depuis 2022 sur celui des entreprises. Un chiffre d’affaires de 160 M€ est attendu pour cette année par le groupe lyonnais, contre 90 M€ réalisés l’année dernière lors de laquelle une centaine de personnes ont été recrutées. L’employeur de 230 collaborateurs compte en embaucher 200 en plus en 2023.

Les deux fondateurs forment « un tandem atypique mais efficace », pour reprendre les termes d’Ondine Suavet : « nous nous mettons mutuellement des défis ». Cette ingénieure diplômée de Chimie ParisTech ...