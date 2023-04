Compte-rendu du Forum Time to Change, organisé par GreenUnivers et Option Finance les 28 et 29 mars à Deauville. Session tourisme –

@ Time to Change, Christopher Salgadinho

Les mesures de sobriété et plus largement les économies d’énergie ne sont pas faciles à faire accepter aux touristes. « S’ils pouvaient entrer avec leur voiture dans les boutiques des commerçants, les gens le feraient ! », formule Philippe Augier, maire de Deauville, ...