Le défi de la décarbonation de l’industrie

(c) – Jacopo Landi

Compte-rendu du Forum Time to Change, organisé par GreenUnivers et Option Finance les 28 et 29 mars à Deauville –

Les financeurs auront un rôle clé à jouer pour orienter les investissements contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises, mais une approche data sera indispensable afin de vérifier le bon alignement des trajectoires de décarbonation. C’est l’un des enseignements de la session sur l’émergence d’une industrie Net zéro.

Des données auditables

« Toutes les normes sur les émissions carbone, les critères ESG et demain la biodiversité devront ...