Hydrogène : Sakowin va installer un démonstrateur en Suisse

La deeptech française Sakowin a été sélectionnée pour installer un démonstrateur de production d’hydrogène via plasmalyse de méthane dans les locaux du Tech Cluster de Zug (Suisse), un centre de recherche industrielle. Grâce à cela, l’entreprise est devenue partenaire de l’Association pour la décarbonation de l’industrie, jeune entité basée en Suisse et lancée au printemps 2022.

Fin 2024, début 2025

Cette association réunit de nombreux industriels, pour la plupart helvétiques, cherchant à se décarboner. Leurs activités couvrent un champ large, allant de la chimie à l’industrie des métaux, en passant par les technologies de la médecine ou les turbocompresseurs. Elles ont mandaté le laboratoire fédéral d’essai des matériaux et des recherches, l’Empa, pour mener les recherches. Le fournisseurs régional d’énergie et eau WWZ fait aussi partie de l’association.

L’installation de ce démonstrateur devrait avoir lieu d’ici fin 2024 ou début 2025, indique Sakowin. Sa puissance sera de 100 kW, ce qui selon l’entreprise correspond à une puissance d’électrolyse cinq fois supérieure. Une unité devrait produire jusqu’à 200 kg d’hydrogène par jour. La molécule de méthane ou biométhane (CH4) qui alimente la machine de Sakowin requiert beaucoup moins d’énergie pour être scindée qu’une molécule d’eau. L’hydrogène produit de cette manière ira alimenter les fours pour émail de V-Zug, une des entreprises membres de l’association. L’Empa estime qu’autour de la moitié des procédés industriels à haute température en Suisse pourraient bénéficier de cet hydrogène.

Fondée en 2017, Sakowin a été labellisée deeptech en mars 2022 et a déjà réussi plusieurs levées de fonds. Deux opérations bouclées l’année dernière ont permis de récolter un total de 10 M€ et l’entreprise est actuellement encore en phase de levée de fonds, cherchant 11 M€. La phase 2023-2024 vise 4 M€. Sakowin recherche des investisseurs privés et assure que la moitié de la somme est déjà sécurisée auprès de l’accélérateur du European Innovation Council, lequela déjà participé à la deuxième levée de 2022. [/restrict-content]