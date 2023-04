Gaia lance un nouveau fonds à impact

La société de gestion Gaia Impact lance un nouveau fonds pour faciliter la transition énergétique juste en Afrique. Baptisé Gaia Energy Impact Fund II, ce véhicule classé article 9 vise 80 M€ d’engagements en 2024 et veut réunir une coalition d’entrepreneurs, family offices, investisseurs institutionnels… Il succède à un premier fonds lancé par Gaia en 2017 et financé à hauteur de 15 M€ par Capelan (holding de la famille Demaegdt), qui a pris des participations dans 13 entreprises dont 10 en Afrique sub-saharienne et 3 en Asie du Sud Est.

Plus ambitieux, le ...