Des appels d’offres à ajuster mais qui restent clé [Dossier]

Pierre angulaire du développement des EnR, les appels d’offres de l’Etat ont connu récemment un coup d’arrêt aussi surprenant que brutal. Pas moins de trois sessions, très rapprochées l’une de l’autre, ont attribué beaucoup moins de capacités que celles mise en compétition. De subtiles modifications autour des garanties financières dans les cahiers des charges ont conduit à des résultats décevants car mal comprises par les candidats.

Le premier secteur à en faire les frais a été l’éolien terrestre, malgré une bonne participation des développeurs. Le prix plafond devenu confidentiel est en hausse par rapport aux précédentes sessions. Certains ont même essayé d’en profiter pour reproposer des anciennes installations, mais n’ont pas échappé à la vigilance de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Deuxième cas de figure, le solaire au sol et sur bâtiments. Là aussi un nombre important de dossiers s’est retrouvé inadmissible. De nouvelles sessions de rattrapage ont été lancées, avec des volumes en hausse importante pour le solaire.

Une fois mieux calibrées, ces compétitions ont de bonnes chances de réussir, même si les Power Purchase Agreements (PPA) se font de plus en plus de place comme mode de rémunération des installations EnR. Une combinaison entre ces deux instruments est parfois évoquée, notamment dans l’éolien en mer. Dans tous les cas, le bon niveau de prix reste essentiel, comme en témoigne le cas allemand : après plusieurs sessions peu souscrites, le dernier appels d’offres solaire d’outre-Rhin a repris des couleurs après une revalorisation des tarifs proposés et a reçu plus d’offres que jamais. Ces appels d’offres restent cependant moins rémunérateurs que les enchères hexagonales.

