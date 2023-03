Un fonds de 150 M€ lancé par Swen Capital Partners et Suravenir

(Crédit : Miguel Merino)

Swen Capital Partners (7,7 Mds€ sous gestion) et le spécialiste de l’assurance vie Suravenir lancent un fonds visant les infrastructures de la transition énergétique et les projets de décarbonation, dénommé Suravenir Infrastructures Durables. Il sera géré par Thibault Richon, managing director et responsable de l’activité multi-stratégie dans les infrastructures de Swen Capital Partners. Suravenir alimente le fonds à hauteur de 150 M€.

Différents axes d’investissement

Les deux acteurs ont déjà travaillé ensemble et sont liés ...