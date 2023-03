Lhyfe fait le point 10 mois après son arrivée en Bourse

Introduit sur Euronext l’année dernière, le développeur de centrales d’hydrogène renouvelable Lhyfe a publié aujourd’hui ses résultats annuels détaillés. Ils fournissent un aperçu de la filière de production H2 non fossile à l’heure actuelle : pas de chiffre d’affaires mais beaucoup d’espoirs et de gros investissements à venir. Lhyfe met avant tout en évidence sa prospection ultra dynamique : 9,8 GW de projets au total, contre moitié moins un an plus tôt. Beaucoup restent à un stade précoce. A fin 2022, Lhyfe dispose de 50 MW en phases « awarded » ou « construction » contre 27,5 MW en avril dernier.

Parmi les sites les plus avancés, ...