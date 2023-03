Emmanuel Rollin @Iberdrola France

Iberdrola réorganise ses activités en France, un pays redevenu prioritaire dans la stratégie internationale du puissant groupe espagnol, avec l’Allemagne et l’Australie. Placé sous la direction d’Emmanuel Rollin, Iberdrola France va regrouper l’éolien offshore, les centrales terrestres et une 3e business unit : clients et gestion de l’énergie. « Le marché a évolué. Nous ne pouvons plus séparer l’éolien terrestre, le solaire et la vente d’énergie : nos clients ...

ont besoin de solutions complètes », explique le dirigeant. Une stratégie déjà appliquée dans d’autres pays par l’un des leaders mondiaux des énergies renouvelables avec 40 GW de capacité de production

Arrivé dans ce groupe il y a quinze ans, à l’époque en tant que responsable du développement de l’éolien terrestre, Emmanuel Rollin s’est vu confier à partir de 2012 le projet éolien marin de Saint-Brieuc, un chantier qui s’est révélé mouvementé techniquement et socialement – à cause de l’opposition musclée des pêcheurs locaux – et où « la courbe d’apprentissage a été plus longue que prévu », constate cet ingénieur en informatique électronique. Le parc est désormais bien avancé, la mise en service complète est confirmée pour le début de l’année prochaine. La deuxième mission du directeur général d’Iberdrola France ? Mettre en place la nouvelle organisation et conduire cette entreprise de 160 personnes vers des objectifs eux aussi nouveaux, dans l’éolien terrestre et le solaire.

Côté éolien en mer, Emmanuel Rollin est épaulé par Stéphane Alain Riou, recruté en 2019 en tant que directeur du développement France et alors chargé entre autres des relations autour du parc breton – autorités, élus, pêcheurs, entreprises… Océanographe biologiste, ancien directeur adjoint du Pôle Mer Bretagne Atlantique, le nouveau directeur de l’éolien en mer doit poser les premières turbines en milieu d’année ; tout doit être terminé en quelques mois. Pour l’instant, 24 fondations ont été édifiées, sur 62 en tout. En parallèle, il prépare l’avenir et va tenter de remporter de nouveaux appels d’offres ; Iberdrola France est candidat à toutes les compétitions prévues par le ministère de la Transition énergétique. L’équipe de Stéphane Alain Riou peut s’appuyer pour ce faire sur les compétences internationales du groupe.

A terre, Iberdrola a retrouvé un marché pratiqué entre 2003 et 2012 puis abandonné pour consacrer les ressources au projet de Saint-Brieuc. L’appétit est revenu à la fin de la décennie 2010, signalé par l’acquisition du développeur éolien Aalto Power dont le directeur du développement, Thierry Vergnaud, est maintenant responsable de l’ensemble des activités terrestres, photovoltaïque compris. Soit 60 personnes qui exploitent les 118 MW de 11 parcs éoliens et développent un portefeuille de 800 MW bien avancés. Les nouveaux projets doivent entrer en construction à partir de 2025, 100 MW devant ensuite être raccordés chaque année.

Cet outil de production en devenir est et sera valorisé par la troisième grande division d’Iberdrola France, consacrée aux clients et à la gestion de l’énergie. Elle est confiée à Christian Montoya, arrivé en 2021 en provenance de l’énergéticien Alpicq. En 2023, le fournisseur alternatif d’énergie doit achever de quitter le marché des particuliers – 250 000 clients – pour se consacrer à celui des entreprises. « Nous allons au bout de nos contrats BtoC mais ne les prolongeons pas, la volatilité du marché ne nous permet plus de proposer des offres compétitives », affirme Emmanuel Rollin. Iberdrola France met le cap sur le marché « C&I » avec un bouquet de services associés à la transition énergétique : les corporate power purchase agreements – 70 ont été mis au point par le groupe dans différents pays – l’autoconsommation, la chaleur et le froid renouvelable, l’hydrogène vert.

Iberdrola France a fondu ses trois comités de direction en un seul. S’ajoutant aux directions opérationnelles, les finances sont pilotées par Ghislain Minvielle, la direction des ressources humaines est confiée à Alexandra Robert, la communication à Elodie Calmels, la direction juridique à Eva Bellizzi ; Maria Javato est responsable du cabinet d’Emmanuel Rollin. La direction des affaires publiques fait l’objet d’un recrutement. ...