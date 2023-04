Les belles perspectives de la compensation carbone

(c) – Jacopo Landi

Compte-rendu du Forum Time to Change, organisé par GreenUnivers et Option Finance, qui a réuni près de 700 investisseurs et dirigeants d’entreprises les 28 et 29 mars à Deauville. Session compensation carbone –

Le marché de la compensation carbone est encore méconnu mais promet d’être porteur, sous la double impulsion des feuilles de route de décarbonation des entreprises et de la réglementation imposant des objectifs de soutenabilité. « Aujourd’hui la demande augmente fortement. Le marché valait 2 Mds$* en 2022, pour 170 Mt d’équivalent CO2 compensé. Selon les projections, on estime qu’en 2030, il sera entre 30 et 50 Mds$/an pour arriver à 100 Mds$/an en 2050 », a indiqué Jérôme Beilin, PDG et cofondateur de Removall Carbon.

Ces chiffres concernent ...