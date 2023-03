L’éolien en mer français à la recherche de nouveaux modèles de soutien

La Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a lancé une consultation autour des mécanismes de soutien public pour l’éolien en mer. L’enjeu est de mieux accompagner la filière dans son développement accéléré, l’objectif de 40 GW de parcs installés en 2050 présupposant un rythme d’attribution de 2 GW par an dès 2025, supérieur à celui de 1 GW par an dès 2024 prévu par la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

L’Etat dévoile plusieurs pistes de réflexion susceptibles de modifier le système en place. Pour rappel, il se base sur une procédure de dialogue concurrentiel, dans laquelle les candidats préselectionnés échangent avec les pouvoirs publics et RTE afin de rédiger le cahier des charges le plus adapté à la compétition, avant la sélection du lauréat.

Quels appels d’offres ?

Un dialogue concurrentiel « accéléré » est déjà prévu ...