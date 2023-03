Le stockage progresse mais manque toujours de visibilité

Un des projets de stockage d’Harmony Energy au Royaume Uni, le projet Contego, d’une capacité de 68 MWh, utilisant une série de 28 batteries Megapack de Tesla.

« La maturité et la compétitivité du stockage de l’énergie en termes de coûts et de performances s’améliorent dans le monde, mais des efforts significatifs sont encore requis pour faire avancer les technologies matures et développer celles qui sont émergentes », écrit la Commission européenne dans un document de travail consacré au stockage, publié en même temps que ses propositions de réforme du marché de l’électricité et disponible ci-dessous.

Financements compliquées

Les projets dans ce secteur continuent à être difficiles à financer, observe Bruxelles. Cela est dû ...