GreenYellow détaille sa stratégie après l’arrivée d’Ardian

Renforcé par l’arrivée d’Ardian à son capital, l’ancienne filiale du groupe Casino dédiée au développement de projets photovoltaïques et à l’efficacité énergétique vise haut pour 2023. L’entrée du fonds infrastructure à son capital, dont il détient aujourd’hui 75% s’est accompagnée d’une augmentation de capital de 170 M€ ainsi que d’une ligne de financement bancaire de 250 M€. Des moyens que GreenYellow veut employer pour se développer surtout en Europe. Le groupe Casino reste au capital à hauteur de 11% et les anciens actionnaires – Tikehau, Bpifrance et l’équipe de direction – sont toujours là.

L’Europe dans le viseur

GreenYellow a conclu 2022 avec ...