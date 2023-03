Deux projets de décret et arrêté se sont ajoutés à l’ordre du jour de la réunion du Conseil supérieur de l’énergie le 30 mars, en plus des textes sur l’hydrogène et le biométhane ; ils sont consultables ci-dessous.

Un projet d’arrêté prolonge jusqu’au 30 septembre la délégation de service public de GRDF en tant que gestionnaire du registre des garanties d’origine (GO) du biométhane ...