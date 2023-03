Eolien en mer : la CRE critique la concentration du marché

(Crédit : wpd offshore)

La Commission de régulation de l’énergie a publié la délibération et le rapport de synthèse sur l’appel d’offres éolien en mer en Normandie (AO4), remporté par le consortium formé par EDF Renouvelable et Maple Power, co-entreprise entre Enbridge et le Canada Pension Plan Investment Board. La mise en service du parc est estimée pour le deuxième semestre 2031, avec un contrat de complément de rémunération de 20 ans. Les infrastructures pourront continuer à être utilisées pour au moins dix ans après la fin du soutien public. Les principaux points à retenir des publications de la CRE :