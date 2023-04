Energies renouvelables : peut-on réussir l’accélération ?

Compte-rendu du Forum Time to Change 2023, organisé par GreenUnivers et Option Finance, qui a réuni près de 700 investisseurs et dirigeants d’entreprises les 28 et 29 mars à Deauville. Session Energies renouvelables –

(c) – Jacopo Landi

« Le monde de l’énergie bascule dans le « décarboné ». Désormais, le sujet définira la classe d’actifs infrastructures », affirme Laurent Chatelin, associé infrastructures chez Eurazeo et ancien du fonds Marguerite. La prévision émane d’un puissant investisseur généraliste qui vient de réaliser un closing pour son premier fonds Transition Infrastructure à 420 M€, avec déjà quatre transactions pour 200 M€ au total. Elle s’adresse aux quelque 700 professionnels présents au forum Time to Change à Deauville. Ils ne sont pas tous spécialistes de l’énergie ni du climat, loin de là, mais ne ...