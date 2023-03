Comment Arkolia se projette en énergéticien

L’année 2022 a représenté un millésime d’intense activité pour Arkolia Énergies ; 2023 est bien partie pour faire de même. Le développeur-producteur multi-EnR basé dans l’Hérault évoque des années « record » en termes de revenus, de capacités de production et d’effectifs : 130 M€ de chiffre d’affaires l’année dernière (+ 30%) et 175 M€ projetés pour 2023, avec un Ebitda passant de 28 M€ à 35 M€ ; 198 collaborateurs à l’heure actuelle, dont une vingtaine recrutés en trois mois.

La capacité installée se situe autour de 275 MW, la production annuelle de 400 GWh est répartie à parts égales entre les toitures solaires – Arkolia exploite 950 sites dont beaucoup de toitures agricoles – le solaire au sol et l’éolien. L’entreprise vise 1 GW d’ici 3 à 4 ans, surtout photovoltaïques et avec une approche d’énergéticien, ie en fournissant et en gérant un maximum d’énergie pour d’importants ...