C2E Market présélectionné par la CRE pour calculer le coût des CEE

@C2E Market

Lancée il y a un peu plus de deux ans, la place d’échange et cotation de certificats d’économies d’énergie C2E Market vient de bénéficier d’une reconnaissance notable : celle de la Commission de régulation de l’énergie. Pour calculer à partir de juillet le prix de référence du gaz, pouvant être comparé aux offres commerciales des fournisseurs, le régulateur compte utiliser les données de C2E Market plutôt que celles d’Engie, considérant « qu’il est préférable d’utiliser une référence de prix des CEE plus transparente », selon un document consultable ci-dessous (page 13).

La CRE ne souhaite pas non plus ...