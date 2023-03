Autoconsommation PV : un marché de plus en plus prometteur [Etude]

@MyLight Systems

Le marché de l’autoconsommation photovoltaïque est de plus en plus florissant en France, confirme une étude du cabinet LCP Delta : 42% de croissance pour le nombre de logements équipés en panneaux solaires en 2021 et 31% l’année dernière selon ses estimations. Ce qui représente 70 300 installations nouvelles l’an passé. « Les consommateurs se protègent face aux oscillations des prix de l’électricité », explique Arthur Jouannic, directeur de LCP Delta, dans un communiqué.

Triplement du parc

Surtout, le potentiel reste énorme : seuls 4% ...