Que devient la nouvelle stratégie française dans l’hydrogène décarboné, annoncée début décembre 2022 par l’exécutif et actualisant le Plan hydrogène de 2020 ? « Le Président de la République a demandé à Agnès Pannier-Runacher et à moi-même d’établir une ligne directrice stratégique au niveau gouvernemental. Nous allons la lui proposer d’ici le printemps. On avance ! », a assuré Roland Lescure, ministre délégué à l’Industrie lors de ...