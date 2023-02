Bruno Bensasson @EDF Renouvelables

Du mouvement cette année dans l’équipe de direction de la filiale « renouvelables » du géant français de l’électricité. Nicolas Couderc parti chez Akuo Energy, Carlotta Gentile Latino lui succède à la direction des activités terrestres en France. Elle était déjà membre de la direction depuis 2019 comme directrice de la stratégie et du développement durable ; son ex-poste fait l’objet d’un recrutement externe et devrait être pourvu ce mois-ci.

EDF Renouvelables se caractérise par une forte dimension internationale – deux fonctions opérationnelles lui sont consacrées – et une expertise industrielle objet d’une direction spécifique. L’origine de l’entreprise se situe dans le développeur éolien et solaire privé SIIF Energies devenue EDF Energies nouvelles dans les années 2000. L’hydroélectricité, pan majeur et historique d’EDF dans les renouvelables, ne lui est pas rattachée ; la raison est surtout sociale : les personnels d’EDF Hydro sont sous statut IEG* à la différence de ceux d’EDF Renouvelables sous convention collective Syntec. Hormis cette originalité, l’organisation opérationnelle et fonctionnelle est assez simple.

Bruno Bensasson, président directeur général ...