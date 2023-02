Le Pôle de recherche agrivoltaïque dévoilé

Présentation du Pôle national de recherche, innovation et enseignement sur l’agrivoltaïsme au Salon international de l’agriculture. (c) – Jacopo Landi

Le Pôle national de recherche, innovation et enseignement sur l’agrivoltaïsme (PNR AgriPV) a été présenté officiellement aujourd’hui au Salon international de l’agriculture, en cours Porte de Versailles à Paris. En préparation depuis plusieurs mois et coordonné par l’Inrae*, il regroupe pas moins de 37 adhérents**. Développeurs et instituts de recherche ont signé un protocole d’accord en vue de conclure dans les six prochains mois l’accord-cadre du consortium. Pour le moment une seule Chambre d’agriculture, celle de la Nouvelle-Aquitaine, en fait partie.

Pour un « développement raisonné »

L’objectif du PNR AgriPV est ...